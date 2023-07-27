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Çanakkale'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede! Alevlerle zorlu mücadele...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Çanakkale’de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede! Alevlerle zorlu mücadele...

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşte detaylar...

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.



Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve personel yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.



Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor.

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