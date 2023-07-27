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Son dakika: Aydın’da terör örgütü üyesi iki şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Son dakika: Aydın’da terör örgütü üyesi iki şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Germencik ve Efeler ilçesinde terör örgütüne üye olduğu tespit edilen A.A. ve C.E isimli iki şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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