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Son dakika! Valilik açıkladı: Kandıra'da denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Son dakika! Valilik açıkladı: Kandıra’da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

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