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Kadınların saç baş kavgası kamerada! Erkekler ayırmakta güçlük çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Kadınların saç baş kavgası kamerada! Erkekler ayırmakta güçlük çekti

Bursa’da kadınlardan oluşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavga anı kameraya yansırken, erkeklerin kadınları ayırmakta zorluk çekti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde meydana geldi.

Kadınlardan oluşan iki grup sahil yolunda yürüdüğü esnada aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma yerini kavga bıraktı.

Kadınların saç saça baş başa girdiği kavgayı erkekler ayırmakta güçlük çekerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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