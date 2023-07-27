Sıcaktan bunaldı! Tosun klimalı dükkana girerek böyle serinledi
YAŞAM İHA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. İlçeyi birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başıboş dolaşmaya başladı.
Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi.
İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal medyada gündem oldu! Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanı izle! Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?
- Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme tarihi, sorgulama ekranı!
- EVLİLİK ÖDENEĞİ NEDİR? Devlet destekli evlilik ikramiyesi ne kadar, kimler yararlanabilir 2023? e-Devlet başvuru ekranı!
- YKS 2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ! Üniversite tavan ve taban puanları açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması…
- BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...
- İbn-i Sina'dan asırlık 3 şifa önerisi! Tüketen doktor yüzü görmüyor! İşte ömre ömür katan besinler...
- THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı 2023? Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi nerede? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- KPSS ÖABT SINAV YERİ SORGULAMA 2023! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? ÖSYM AİS giriş ekranı!
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik kapısı! 2. Torba yasada 2 madde detaylandı! 1999 öncesi ve 2008 sonrası erkek - kadın prim günü, şartı! SGK kısmi emeklilik, staj ve çıraklık, Bağkur affı...
- YKS TERCİH ROBOTU 2023 | Lisans - Ön lisans YKS TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA! YÖK Atlas robotu ile üniversite tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?
- Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! Uzmanları duyanlar kuyumculara akın etti!
- DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 DGS ÖSYM SONUÇ EKRANI