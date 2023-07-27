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Sıcaktan bunaldı! Tosun klimalı dükkana girerek böyle serinledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Sıcaktan bunaldı! Tosun klimalı dükkana girerek böyle serinledi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi. İlçeyi birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başıboş dolaşmaya başladı.

Sıcaktan bunaldı! Tosun klimalı dükkana girerek böyle serinledi

Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi.


İlçeyi adete bir birine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıcaktan bunaldı! Tosun klimalı dükkana girerek böyle serinledi

Görüntülerde tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.

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