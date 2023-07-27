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Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Son dakika: Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika... Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilköy Mahallesi Arapmezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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