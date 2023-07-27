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Bilecik'te siyanür paniği: 1 kişi hayatını kaybetti 41 kişi gözlem altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Bilecik’te siyanür paniği: 1 kişi hayatını kaybetti 41 kişi gözlem altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü öne sürülen 2 kişiden Nihat Kalkandelen hayatını kaybetti, Abdullah Alkan ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyuda hidrojen siyanür tespit edilirken, 41 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

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