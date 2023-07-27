Ankara’da ulaşımdan sonra halk ekmeğe zam geldi! Ankara’da halk ekmek kaç para oldu?

4 buçuk yıldır Ankara'yı sosyal medyada yaptığı algı çalışmasıyla yöneten Yavaş, vatandaşın cebine göz dikti. Belediyeyi borç batağına sürükleyen Yavaş, belediye iştiraklerinin zarar ettiğini belirterek faturayı vatandaşa kesmeye başladı. Ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağını duyurdu. Halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, 27 Temmuz'dan itibaren 3 TL olan halk ekmeğin 5 TL'ye satılacağı açıkladı.