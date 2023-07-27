İstediği kirayı alamayan ev sahibi dehşet saçtı: Beyzbol sopasıyla dövdü

Bizim 1 buçuk yaşında bir kızımız var. Bir oğlumuz var 8 yaşında. Bunları ben eve götürürken karşılaştık. Çünkü onlar da aynı blokta kaldıkları için tekrar yine bu kira konusunu açtı. Her zaman her gördüğünde açtığı gibi. 'Tamam anlaşırız, konuşuruz' dedim hani görüşürüz bunu tekrar dedim. 'Yok şimdi görüşeceğiz' dedi. Ben 'Verdiğim teklif geçerli' dedim. 'Yok ben 100 bin lira istiyorum' dedi. Bir de bunun üstünde durdu. 'Yoksa gidersin buradan, ayrılman gerekiyor' dedi. Ben, 'Burada çocuklar var dedim hoş değil bu yaptığınız' dedim. Kendisi hala diretti. 'Ben gidiyorum' dedim. Beni çekti itti ama ben hiçbir karşılık vermedim. Ondan sonra normal bir şekilde evime gittim. Evime gittiğimde akşam bir yürüyüşe geçtiğimizde tekrar parkın oralarda karşılaştık. Yine insanların içinde yine bağırdı saldırdı. Benim bir arkadaş vardı, kendisi onu tuttu. Ben yaşı büyük diye saygımdan dolayı birşey yapmadım. Birşey de söylemedim orada. Biz normal bir şekilde devam ettik" dedi.