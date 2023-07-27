Ataşehir'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga: Satır ve bıçakla saldırdılar! "Çocuğumun kafasını tuttu satırla..."

Ataşehir'de plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde bir çalışan ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarını alarak iş yerine gelen sürücü, satır ve sopalarla çalışanlara saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.





Olay, dün saat 11.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde meydana geldi. İddiaya göre, forklift ile malzeme taşıyan bir iş yeri çalışanı ile yoldan geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Olay yerinden ayrılan sürücü, bir süre sonra yanındaki grup ile tartışmanın yaşandığı iş yerine geldi. Grup ellerindeki satır ve sopalarla iş yeri çalışanlarına saldırdı. Kavgada iş yeri sahibi Fehmi Türkan, Hatice Türkan, çocukları Fatih Türkan ve Furkan Türkan ile Kasım Ünlü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar daha sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.