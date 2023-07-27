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İSKİ'den milyonlarca İstanbulluya uyarı! Şehir genelinde tüketim rekoru! Abonelere tasarruf çağrısı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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İSKİ’den milyonlarca İstanbulluya uyarı! Şehir genelinde tüketim rekoru! Abonelere tasarruf çağrısı...

İSKİ, dün kavurucu sıcaklığın yaşandığı günde şehre verilen 3 milyon 568 bin 56 metreküp su miktarıyla yeni bir rekorun kırıldığını açıklayarak, abonelerine tasarruf çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli." denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda, dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.

ŞEHİRDE SU TÜKETİMİ ARTTI

İSKİ'den abonelerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, şehirde su tüketimini artırdığı vurgulandı.

ŞEHİR GENELİNDE REKOR KIRILDI

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

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