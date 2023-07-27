Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın! Alevlere helikopterle müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı.
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