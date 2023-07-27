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Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın! Alevlere helikopterle müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Beylikdüzü’nde 3 katlı binada yangın! Alevlere helikopterle müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.

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