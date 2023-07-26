İstanbul'da sır ölüm! Kötü koku ortaya çıkardı! Meğer 1 hafta önce...
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir evden gelen koku ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evde yaşayan 56 yaşındaki Filipinli kadının cesedine ulaştı. Kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kağıthane'de yoğun koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, Filipinli 56 yaşındaki kadının cesedine ulaştı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü düşünülürken, ölüm haberini alan yakınları üzüntüye boğuldu. Yakınlarının psikolojik sorunları olduğunu söylediği kadının cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce yurda gelerek İbrahim Esen ile evlenen 56 yaşındaki Marilyn Carino Esen, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde yaşamaya başladı.
Kadın, eşinin vefat etmesi sonrasında bir arkadaşıyla birlikte Ortabayır Mahallesi'ndeki eve yerleşti. Yıllar boyunca temizlik ve bakıcılık gibi işlerde hayatını sürdürmeye çalışan kadında yaklaşık 1 yıl önce psikolojik problemler baş gösterince işten ayrıldı. İşsiz kalması üzerine arkadaşlarının yardımlarını da kabul etmediği öğrenilen kadın, onlarla iletişimini de kopardı.
YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Olay günü yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan kadının yaşadığı daireden yoğun koku gelmesi üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girdi. Kadının hareketsiz durdurduğunu gören polis, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.
"ONUNLA KONUŞMAYA ÇALIŞIYORDUK AMA BİZİ KOVUYORDU"
Ölen kadının bir arkadaşı, "Bu çok iyi bir kadındı. Onun kocası vefat etmişti. Daha önceden de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde oturuyorlardı. Kocasının vefat etmesi sonrasında buraya taşındı ve bir süre arkadaşlarıyla yaşadı. Arkadaşı gidince tek başına kaldı. Biz her zaman onun yanına geliyorduk. Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, 'Siz gidin size ihtiyacım yok' dedi. Bunun kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok." dedi.
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