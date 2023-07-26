"Delirten Hastalık" hayatını kabusa çevirdi: Yüzümü koparıp atmak istiyorum
Antalya'da 2 çocuk annesi Feride Kandan'ın (45), halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'Trigeminal Nevralji' nedeniyle hayatı altüst oldu. Kandan, “Hiç geçmeyen bir ağrım var. Gecem, gündüzüm kalmadı, hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum" dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Kandan'ın, mayıs ayında dişinde ağrı başladı. Ağrı kesicilere rağmen ağrısı dinmeyen Kandan, beyin cerrahına muayene oldu. Hekim kendisine, halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'Trigeminal Nevralji' belirtileri gösterdiğini ve bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini söyledi.
Ağrılara dayanamayan kadın, en azından diş ağrısından kurtulabilmek için özel bir diş kliniğine gitti. Burada Kandan'ın dişlerini kontrol eden diş hekimi, dişlerinde bir problem olmadığını söyledi. Ağrıları dayanılmaz boyutlara ulaşan ve aldığı morfin ile ayakta durabilen Kandan uyuyamamaya ve sadece sıvı gıdalar ile beslenmeye başladı. Hayatı altüst olan Kandan, bakımıyla sorumlu olduğu çocuklarıyla ilgilenebilmek ve hayatına devam edebilmek için tedavi olmak istiyor.
'DİŞ AĞRISI SANIP DİŞÇİYE GİTTİM'
İlk olarak benzer ağrıları 12 yıl önce yaşadığını anlatan Feride Kandan, "12 yıl önce sağ böbreğimde başlayan ağrım vardı. İlk böbrek ağrısı dediler, kimse anlamadı. Sonra İskenderun'da hastanede beynimde sinir sıkışması olduğu söylendi. 10 yıldır bu ağrı yoktu. 2 ay önce bu ağrı tekrar başladı ve yüzümün sağ tarafını komple ağrıtmaya başladı. İlk olarak diş ağrısı sanıp dişçiye gittim. Dişçi bana 'Ben bu dişi çekemem. Beyin cerrahına gözükmeniz lazım' dedi. Beyin cerrahından diş çekimi için imza almaya gittim. Kullandığım ilacı kesmem gerektiğini, bu durumun da felce neden olabileceğini söyledi" dedi.
'UYUYAMIYORUM, YEMEK YİYEMİYORUM'
Yaşadıkları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini belirten Feride Kandan, "Tanı konulması için tomografi çekilmesi gerekiyor. Randevu almaya çalışıyorum ancak eylül ayına randevu veriyorlar. Benim o kadar vaktim yok. Çocuğum kalp hastası, onun kontrolü var oraya bile götüremedim. Geceleri uyuyamıyorum, son 10 gündür yemek dahi yiyemiyorum. Sürekli ağrım var, konuşunca şiddetli ağrıya dönüyor" diye konuştu.
'GECEM, GÜNDÜZÜM KALMADI HAYATIM ZEHİR OLDU'
Bu sorununa çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Kandan, "Ağrı bir anda gelince sanki beynimde şimşekler çakıyor. Gittiğim hastanede acıdan dolayı ayakta duramayıp dizlerimin üstüne çöküyorum. Acılarımı morfinle ancak durdurabiliyorum. Tamamen iyileşip bu acıdan kurtulmak istiyorum. Diş olsa çektirirsin, başka hastalık olsa tedavi olursun, artık ağrı kesiciler de etki etmiyor. Gecem, gündüzüm kalmadı, hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum. Hiç geçmeyen bir ağrım var. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çocuklarımın benden başka kimseleri yok" dedi.
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