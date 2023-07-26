"Delirten Hastalık" hayatını kabusa çevirdi: Yüzümü koparıp atmak istiyorum

'UYUYAMIYORUM, YEMEK YİYEMİYORUM'

Yaşadıkları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemediğini belirten Feride Kandan, "Tanı konulması için tomografi çekilmesi gerekiyor. Randevu almaya çalışıyorum ancak eylül ayına randevu veriyorlar. Benim o kadar vaktim yok. Çocuğum kalp hastası, onun kontrolü var oraya bile götüremedim. Geceleri uyuyamıyorum, son 10 gündür yemek dahi yiyemiyorum. Sürekli ağrım var, konuşunca şiddetli ağrıya dönüyor" diye konuştu.

'GECEM, GÜNDÜZÜM KALMADI HAYATIM ZEHİR OLDU'

Bu sorununa çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Kandan, "Ağrı bir anda gelince sanki beynimde şimşekler çakıyor. Gittiğim hastanede acıdan dolayı ayakta duramayıp dizlerimin üstüne çöküyorum. Acılarımı morfinle ancak durdurabiliyorum. Tamamen iyileşip bu acıdan kurtulmak istiyorum. Diş olsa çektirirsin, başka hastalık olsa tedavi olursun, artık ağrı kesiciler de etki etmiyor. Gecem, gündüzüm kalmadı, hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum. Hiç geçmeyen bir ağrım var. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çocuklarımın benden başka kimseleri yok" dedi.