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Aydın'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Aydın’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Son dakika haberleri... Aydın’ın Söke ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazide başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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