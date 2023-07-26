Aydın'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Son dakika haberleri... Aydın’ın Söke ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazide başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti ne yönde?
- SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!
- Emekliye %25 zamlı maaş kazanç kapısı açıldı! Sabah 8’de açıklandı! 7.500’e +6.250 TL ödeme! Başvuran alıyor! 7.200, 7.687, 8.125 TL...
- Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...
- HAVA DURUMU | Tarihin en sıcak günü olacak! İstanbul için kırmızı alarm: Bu saatlerde sakın çıkmayın | 26-30 Temmuz 2023
- Ligler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli oldu mu? 2023-2024 TFF takvimi
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster
- Tarım Kredi Market indirimlerinde son 6 gün! Katalogda yok yok! Çamaşır deterjanı 99.90, Ayçiçek yağı 36.90, Süzme peynir 64.90, zeytin 57.90 TL...
- Aşure günü ne zaman başlayıp, biter? Muharrem'in 10'uncu günü ne zaman? 2023 Diyanet dini günler takvimi
- Zalgiris Vilnius-GS MAÇ SONUCU | 25 Temmuz Salı Zalgiris-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
- Emeklilikte son dakika uyarısı! O kişiler artık EYT'li sayılmayacak! Prim ödemeleri iade edilecek! 2008'den önce...
- Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...