Nusaybin’de yakalanacağını anlayan teröristler kendilerini patlattı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: KADIN ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen (1) kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.