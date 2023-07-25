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Nusaybin'de yakalanacağını anlayan teröristler kendilerini patlattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Nusaybin’de yakalanacağını anlayan teröristler kendilerini patlattı!

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri saldırı hazırlığında olan bir kadının şüphelinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir." denildi. Bilindiği gibi DBP terörün siyasi ayağı HDP'nin yedeği olarak faaliyet gösteriyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: KADIN ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen (1) kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir evde, teröristlerin saklandığı ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipleri gören terör örgütü YPG üyeleri yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i ölü, 1'i sağ ele geçirildi.

İkamette yapılan arama sonucunda ele geçirilenler şu şekilde:

(2) adet susturucu

(2) adet tabanca

(2) adet el bombası

(4) adet tabanca şarjörü (dolu)

(20) adet fişek

(1) kutu fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edilmiştir.

Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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