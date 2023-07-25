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Edirne’de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Edirne’de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in şehit olduğunu duyurdu.

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