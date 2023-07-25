AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.