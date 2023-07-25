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AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz'da düzenlenen programda kalp krizi geçiren AK Partili Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, hayatını kaybetti.

İlçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

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