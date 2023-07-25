Manisa Saruhanlı'daki yangın 2. gününde: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edilen Sarısığırlı Mahallesi sakinleri, bu sabah döndükleri mahallede yanan evleri için gözyaşı döktü.
İlçeye bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün başlayan ve gece boyunca gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60 yakın arazözle karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yetkililer, mücadelenin büyük oranda karadan devam ettiğini, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu, çalışmaların iyiye gittiğini bildirdi.
Öte yandan tahliye edilen ve neredeyse tamamı yanan Sarısığır Mahallesi'ndeki hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
Yangın tehlikesi geçince evlerine mahalleye dönenler yanan evleri, traktörleri ve telef olan hayvanlarını görünce büyük üzüntü yaşadı. Birbirlerine sarılarak teselli bulan kadınlar kayıpları karşısında gözyaşı döktü.
Mahalle sakinlerinden Şengül Atalan, alevlerin rüzgarın etkisiyle bir anda köye ulaştığını belirterek "Aniden geldi, tarlada çapa yapan işçiler varmış herhalde. Çay yaparken yakmışlar. Hiçbir şeyim kalmadı, canımı zor kurtardım. Tahliye edildikten sonra mahallenin yandığı haberini aldık. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımızın hepsi yandı. Üzerimdeki kıyafetten başka bir şeyim yok." diye konuştu.
Hatice Atalan da yangının rüzgarla ilerlediğini anlattı.
Evinin yandığını dile getiren Atalan, "Maddi kayıplarımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti. 30-40 tavuk, köpek hepsi öldüler. Koyunlar yandı hepsi. Sadece bir canımız kaldı." dedi.
Kayıplarına ağlayan 70 yaşındaki Zekiye Atalan da jandarmaların kendilerini alevler gelmeden mahalleden tahliye ettiğini dile getirerek "Biz alevleri görmedik ama Sarıçam'a inince alevler köye ulaştı. Çok korktum, kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz. Evsizlik kolay değil." ifadesini kullandı.
Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, alevlerin tehdit ettiği Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, 14 ev ile 3 damın yandığını açıklamıştı.
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