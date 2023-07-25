Manisa Saruhanlı’daki yangın 2. gününde: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Evinin yandığını dile getiren Atalan, "Maddi kayıplarımız var. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hepsi gitti. 30-40 tavuk, köpek hepsi öldüler. Koyunlar yandı hepsi. Sadece bir canımız kaldı." dedi.

Kayıplarına ağlayan 70 yaşındaki Zekiye Atalan da jandarmaların kendilerini alevler gelmeden mahalleden tahliye ettiğini dile getirerek "Biz alevleri görmedik ama Sarıçam'a inince alevler köye ulaştı. Çok korktum, kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz. Evsizlik kolay değil." ifadesini kullandı.