Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti!

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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