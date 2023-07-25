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Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Abdest alırken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan Faik Delibaş (90), köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi.

ABDEST ALMAK İSTEMİŞTİ

İddiaya göre Faik Delibaş, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

KİMSESİ YOKTU!

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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