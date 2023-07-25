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Kahramanmaraş'taki orman yangını söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Kahramanmaraş’taki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını 12 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı” denildi.

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