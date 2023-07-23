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Son dakika | Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Son dakika | Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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