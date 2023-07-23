Afyonkarahisar'daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili ortaya çıkan flaş gerçek şok ettirdi...
Feci kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 13 KİŞİ YARALANDI
Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi.
13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.'nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Berat K.'nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Berat K.'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
"OLAYDA PARA HIRSI VAR"
Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, "Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah'ın ve yapacak bir şey yok" dedi.
Kazada dayısının kızı ölen Şener Yener ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, "Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar.
"DAHA ÇOK DENETİM OLMALI"
16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz" diye konuştu.
Kazada ölen Aysun Çetin'in kuzeni Gürcü Köroğlu ise denetimlerin daha fazla yapılmasını isteyerek, bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.
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