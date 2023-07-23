Afyonkarahisar’daki kazada 8 kişi hayatını kaybetti! Minibüs faciasında kan donduran detay...

"DAHA ÇOK DENETİM OLMALI"

16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz" diye konuştu.