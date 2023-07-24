Son dakika: Milas'ta orman yangını: Kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan alevlerle mücadele etti.
Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü helikopterleri de sortileri ile çalışmalara havadan destek verdi.
6 UÇAK VE 6 HELİKOPTER ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ
Yangına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan alevlerle mücadele etti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, etkin ve hızlı bir müdahale ile yangının kontrol altına alındığını belirterek, karadan ve havadan fedakarca cansiperane mücadele veren ormanın kahramanları başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına Orman Genel Müdürlüğü'ne, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, jandarmaya, itfaiye teşkilatına ve yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.
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