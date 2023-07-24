Son dakika: Milas’ta orman yangını: Kontrol altına alındı





6 UÇAK VE 6 HELİKOPTER ALEVLERLE MÜCADELE ETTİ



Yangına, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma ve belediye itfaiyeleriyle birlikte 300'ün üzerinde personel ile karadan, 6 uçak ve 6 helikopter ile de havadan alevlerle mücadele etti.

KONTROL ALTINA ALINDI



Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, etkin ve hızlı bir müdahale ile yangının kontrol altına alındığını belirterek, karadan ve havadan fedakarca cansiperane mücadele veren ormanın kahramanları başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına Orman Genel Müdürlüğü'ne, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, jandarmaya, itfaiye teşkilatına ve yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.