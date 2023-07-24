Adana’da vatandaştan emanet altın toplayan kuyumcu 700 milyonla kayıplara karıştı





"ALTINLARINIZI ALIN DEDİM"

Mahallede bulunan başka bir kuyumcu Erol Kaptıkaçtı (50) ise kuyumcuların böyle bir sistemle çalışmadığını belirtti. Bütün mahalleliyi uyardığını anlatan Kaptıkaçtı, "Bu insanlar tarlada çalışıp çırpınıyor. 3 sene önce altınlarınızı alın dedim. Şu anda o kuyumcu da kendisini batırdı, bu insanları da batırdı" diye konuştu.

Ayrıca mahalleli, kuyumcunun kepenklerine vurarak tepkisini gösterdi. İddiaların odağındaki A.K.'ye ise cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı.