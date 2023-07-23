AK Partili Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel vefat etti
Samsun Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özel, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Acı haber ardından AK Parti'den peş peşe taziye mesajları geldi.
Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.
Başkan Özel'in cenazesi bugin Ladik ilçesinde toprağa verilecek.
Mimar olan Özel, iki çocuk annesiydi.
AK PARTİ'DEN TAZİYELER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu: Samsun Ladik Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel'e Allah'tan rahmet; Başkanımızın kıymetli ailesine, Ladik halkına, teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Samsun Ladik Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel'e Allah'tan rahmet; ailesine, Samsunlu kardeşlerime ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bir süredir tedavisi devam eden Samsun Ladik Belediye Başkanımız Sn. Nurhan Yapıcı Özel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Ladik'li vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Bir süredir amansız hastalık ile mücadele eden ve uzun yıllardır memleketimize hizmet veren Ladik Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel'in vefat haberi bizleri derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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