AK Partili Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel vefat etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bir süredir tedavisi devam eden Samsun Ladik Belediye Başkanımız Sn. Nurhan Yapıcı Özel'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Ladik'li vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.