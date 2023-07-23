Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran hasta yakınına 2 yıl 3 ay hapis
Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Serhat İğci'ye tekme-tokat saldırarak elmacık kemiğini kıran hasta yakını Veli Günal, yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 5 Ocak 2020'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede kontrolleri yapılan kadın, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi. Doktorun, MR çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Günal, burada görevli 34 yaşındaki sağlık teknikeri Serhat İğci'ye başvurdu. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.
ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
İddiaya göre, bu duruma tepki gösteren Veli Günal, tartışma sırasında sinirlenerek Serhat İğci'ye tekme-tokat saldırıp odadan ayrıldı. Olayın ardından görev yaptığı hastanenin acil servisine götürülen Serhat İğci'nin yapılan kontrollerinde aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Günal, hastaneye gelen polislere teslim edildi.
Günal, sorgusunda elmacık kemiği kırılan sağlık görevlisi Serhat İğci'nin de kendisinin darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin radyoloji bölümüne koşarken, Veli Günal ve eşinin güvenlikçilerle birlikte radyoloji bölümünden ayrıldığı, Serhat İğci'nin de yüzünü tutarak odadan çıktığı görüldü.
SAĞLIK TEKNİKERİNE DE CEZA
Soruşturma kapsamında Veli Günal hakkında 'kasten yaralama', Serhat İğci hakkında ise 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; taraf avukatları katıldı. Günal'ın avukatı, haksız tahriki Serhat İğci'nin yaptığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi. Serhat İğci'nin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme savcısı da mütalaasında Veli Günal'ın 'kasten yaralama', Serhat İğci'nin de 'basit yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonunda hakim, Veli Günal'a 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 hapis cezası verilirken, Serhat İğci'ye ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...
- KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
- KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru? 2023 GY, GK ÖSYM takvimi
- Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İbn-i Sina'dan şeker hastalarına müthiş tavsiye! Kan şekerini anında düzenliyor! Diyabeti olanlar kahvaltıdan önce...
- 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, başvurular başladı mı? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
- DGS sonuçları açıklandı mı 2023? DGS sonuçları erken açıklanır mı, tarih belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023? MEB AÖL 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- BEKÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI! 2023/1. dönem bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı?
- Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak 2023? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı tarihi...