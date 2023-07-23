Sağlıkçının elmacık kemiğini kıran hasta yakınına 2 yıl 3 ay hapis

Olay, 5 Ocak 2020'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Veli Günal, bel ağrısı şikayeti olan eşini Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Hastanede kontrolleri yapılan kadın, doktorunun tavsiyesi üzerine radyoloji servisine sevk edildi. Doktorun, MR çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Günal, burada görevli 34 yaşındaki sağlık teknikeri Serhat İğci'ye başvurdu. İğci'nin öncelikli olarak randevulu hastaları aldığını ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.