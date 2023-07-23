23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AVM'de canına kıyan Kader Yıldız'ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

AVM'de canına kıyan Kader Yıldız'ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
ABONE OL
AVM’de canına kıyan Kader Yıldız’ın annesinin isyanı: Mezarında bile rahat bırakmıyor

İstanbul'da  8 Eylül 2022 tarihinde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından mozaiği dağıtılarak zarar verildiğini  söyledi. Gülnaz Yıldız, "Mezarın ortasındaki mermerini, mozaiğini kaldırmış. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA