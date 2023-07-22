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Yasa dışı yollarla ülkeye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Yasa dışı yollarla ülkeye giren 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. İşlemlerin ardından göçmenler ülkelerine geri gönderildi.

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