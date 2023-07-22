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HAVA DURUMU | MGM'den uyarı üstüne uyarı! 40 dereceyi aşacak... Kavrulacağız | Bu saat aralığına dikkat

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Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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HAVA DURUMU | MGM’den uyarı üstüne uyarı! 40 dereceyi aşacak... Kavrulacağız | Bu saat aralığına dikkat

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. MGM'den yapılan tahminlerde "yüksek sıcaklık" uyarısı devam etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde olacağı belirtilirken, yurdun büyük bölümü için hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı bildirildi. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlara saat aralığı verilerek dışarı çıkılmaması tavsiye edildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıklarının 3 ila 8 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, uzmanlar İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.

"El Nino" sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, Meteorolıji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni işaret eden uzmanlar, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 8 derece artacağını ifade etti. Uzmanlar, İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtti.

HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE ARTACAK
MGM'nin Twitter hesabından "Hava Sıcaklıkları Tüm Yurtta Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek" notuyla yapılan paylaşımda, yurdun çarşamba gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi.

Meteoroloji, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor" uyarısında bulundu.

İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT!
Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağı uyarısında bulunurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını ifade etti.

BU SAAT ARALIĞINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları uyardı.

MGM'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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