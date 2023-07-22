HAVA DURUMU | MGM’den uyarı üstüne uyarı! 40 dereceyi aşacak... Kavrulacağız | Bu saat aralığına dikkat

MGM'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.