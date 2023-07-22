23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Ölü sayısı 7'ye çıktı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Ölü sayısı 7'ye çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
ABONE OL
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Ölü sayısı 7’ye çıktı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA