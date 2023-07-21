Türkiye’ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki sanığa "cinsel saldırı" suçundan, sanıklar hakkında iyi hal indirimi yaparak 15'er yıl hapis cezası verdi.

Kararın gerekçesinde "Avrupa kültürü ile yetişmiş, yaş ve eğitim düzeyi itibariyle belirli bir yetişkinliğe ulaşmış Andrea G.R.'nin sanıklar hakkında kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir hususla ilgili cinsel içerikli isnatta bulunmayı gerektirir iftira atması için bir sebep bulunmadığı" tespiti yapıldı.