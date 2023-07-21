Türkiye'ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı
İspanyol kadın öğrenci Andrea G.R., erasmus programı ile Türkiye'ye geldi. Eğitimine Ankara'da devam etti. Gittiği bir barda erkek grubu ile tanışan genç öğrenci, İngilizce pratik yapmak için gittiği evde tecavüze uğradığını söyledi. Açılan davada sanıklar 15'er yıl ceza yedi.
Erasmusla Türkiye'ye gelen İspanyol öğrenci gittiği evde tecavüze uğradı. İğrenç olay Ankara'da yaşandı. Bir üniversitenin ekonometri bölümünde öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitim gören İspanyol öğrenci Andrea G.R. (22), 4 Mayıs 2019'da bir grup arkadaşı ile bir bara giderek eğlenmeye başladı.
TECAVÜZ DAVASINI KAZANDI
Hürriyet'in haberine göre; Gecenin ilerleyen saatlerinde ise barda yan masada bulunan erkek grubu, kendileriyle "İngilizce pratik yapmak" istedikleri gerekçesiyle iletişim kurmaya çalıştı. İspanyol öğrenci, içtiği alkolün etkisi ile kendisini kaybetti.
BİNİCİ VE KILIÇ'IN TECAVÜZÜNE UĞRADI
Genç kız sabahın ilk saatlerinde Taner Binici tarafından eve götürüldü. İddiaya göre, genç kız burada, önce Taner Binici ardından Halil İbrahim Kılıç'ın tecavüzüne uğradı.
"RIZASI VARDI"
Genç kızın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Binici ve Kılıç, tutuklanma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli "genç kızın rızasının bulunduğu" yönünde savunma yaptı.
Hâkimlik de iki şüpheliyi serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren kadın savcı jet hızıyla Haziran 2019 tarihinde, "şüpheliler, mağdur şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Takipsizlik kararı veren savcının söylediği iddia edilen "O saatte bara gidip içki içenin başına her şey gelir" sözleri kamuoyunda tartışma yarattı. Genç kızın avukatı, verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtiraz üzerine iki sanık hakkında dava açıldı.
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki sanığa "cinsel saldırı" suçundan, sanıklar hakkında iyi hal indirimi yaparak 15'er yıl hapis cezası verdi.
Kararın gerekçesinde "Avrupa kültürü ile yetişmiş, yaş ve eğitim düzeyi itibariyle belirli bir yetişkinliğe ulaşmış Andrea G.R.'nin sanıklar hakkında kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir hususla ilgili cinsel içerikli isnatta bulunmayı gerektirir iftira atması için bir sebep bulunmadığı" tespiti yapıldı.
"İSPANYOL KIZLARA BAYILIRIM"
Kararda olay gecesi sanıkların rahatsız edici bir şekilde "Beni dinle, İspanyol kızlara bayılırım" şeklinde sözler ifade ettiklerine dikkat çekildi.
Mahkeme kararında sanıkların "rızası vardı" şeklindeki savunmasına ilişkin olarak da "Erasmus ile Türkiye'ye gelen eğitim gören katılanın hiç tanımadığı, dilini dahi anlayamadığı iki Türk erkek ile sırayla rızası dahilinde korunmasız bir şekilde cinsel birliktelik yaşamasının hayatın olağan akışı çerçevesinde açıklanmadığı..." değerlendirilmesinde bulundu.
Karara ilişkin taraflar temyiz başvurusunda bulundu. YARGITAY 9. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen hükmün onanmasına karar verdi. Sanık avukatları, karar düzeltme başvurusu yaptı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Haziran tarihinde "İleri sürülen düzeltme (itiraz) sebeplerinin daha önce dile getirildiği, dairece yapılan incelemede bu konuların değerlendirildiği, hükmün esasına etkili bir hususun inceleme dışı bırakılmadığı dikkate alınarak, karara itiraz gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmemiştir" denildi.
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