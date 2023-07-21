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Marmaray'da acı olay! Genç kız hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Marmaray’da acı olay! Genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da Marmaray Yenikapı istasyonunda trenin geçeceği sırada raylara atlayan genç kız hayatını kaybetti. 15 yaşındaki genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Marmaray Yenikapı istasyonunda tren geçeceği sırada raylara atladığı öne sürülen 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay, saat 11.00 sıralarında Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen A.Ö. isimli genç kız, tren istasyonundan raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altında kalan A.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası Marmaray seferleri bir süre tek hattan yapıldı. Marmaray Yenikapı istasyonundan yolcu alımı durdurulduğu için yoğunluk oluştu. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

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