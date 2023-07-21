Kahreden tesadüf! TIR şoförü ölen kişinin kim olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 01.20 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.