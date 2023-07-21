Kahreden tesadüf! TIR şoförü ölen kişinin kim olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi
Kahreden olay Bursa İnegöl’de yaşandı! TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR şoförü, sinir krizi geçirdi. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 01.20 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram Uras (41) yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras (22) yönetimindeki 16 KNA 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekileri vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Bayram Uras, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Araçtan kurtarmaya çalıştığı otomobil sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR sürücüsü Uğur Can Uras sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen TIR sürücüsü Uras, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Bayram Uras, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Uras'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banu Alkan -10 kiloyla adeta yeniden doğdu! Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! İşte mum gibi erime sırrı...
- Arka Sokaklara Kurtlar Vadisi sürprizi! O oyuncuyu duyanlar inanamadı! Arka Sokaklar o tarihten itibaren...
- Banyo kültürünüzü kökünden değiştirecek yöntem! İbn-i Sina sizi diriltecek şifayı verdi! Kalp, kas, eklem, cilt... Yok yok!
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
- Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...
- SSK, BAĞKUR, 4C'liye zamlı maaş piyangosu vurdu! Müjde sabah 06.30'da geldi! %25 zamlı maaşa ek 8.500 TL cepte! 7.500, 7.687, 8.125 TL...
- Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?
- SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? El Nino sıcakları ne kadar sürecek? Havalar ne zaman serinleyecek?
- Matematik dersi müfredatında yer alan "Mantık" ünitesinde öğretilen bilgilere göre, "Sabri vurursa gol olur" şeklindeki ifadenin "tersi" hangisidir?
- "Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse" hangisinin sözlük tanımıdır?
- Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?