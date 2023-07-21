Tarım ve Orman Bakanlığından kanserojen madde içeren yumurta iddiasıyla ilgili açıklama

Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir" denildi.

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