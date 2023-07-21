Tarım ve Orman Bakanlığından kanserojen madde içeren yumurta iddiasıyla ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen madde tespit edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu maddenin kullanımının yasak olduğunu belirtmekle birlikte Tayvan tarafından kendilerine henüz bir bildirim yapılmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını da duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda insan sağlığına zararlı madde bulunduğu iddiasıyla ilgili, "Tayvan yetkili otoritesi tarafından bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı 'nitrofuran' adlı madde tespit edildiği yönünde haberler çıktığı ve bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Haberde bahsi geçen 'nitrofuran' maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dahil, gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında işlem uygulanmaktadır.
Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir" denildi.
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