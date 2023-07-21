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DÜNYA KAVRULUYOR! Dünya ve Türkiye'de tarihi rekor! Yeni dalga özellikle o bölgeleri etkileyecek! Marmara, Ege...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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DÜNYA KAVRULUYOR! Dünya ve Türkiye’de tarihi rekor! Yeni dalga özellikle o bölgeleri etkileyecek! Marmara, Ege...

Dünya genelinde eş zamanlı seyreden sıcak hava dalgaları, bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı. Hava sıcaklıkları tarihi rekorlar kırarken daha da kavurucu sıcak dalgalarıyla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, “1800'lerden bu yana görülen en sıcaklık rekoru” açıklaması yaptı. Peki bu tablo dünyayı ve ülkemizi nasıl etkileyecek? Ayrıntıları İklim Bilimci ve Türk Coğrafya Kurum Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil A Haber canlı yayınında anlattı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kars ve Ardahan çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'in canlı yayında anlattıkları:
Özellikle 3-10 Temmuz haftasında çok ciddi bir sıcaklık artışı söz konusu oldu. Ama bugünden 26 Temmuz'a kadar uzayacak dönem içerisinde yeni sıcak hava dalgaları bekliyoruz. Özellikle güneyde 45 dereceye kadar ulaşabilecek sıcaklıklar beklenebilir. Batı ve Güney bölgelerimiz bu anlamda ciddi risk altında.

Bu süreçten büyük kentler daha fazla etkileniyor. Burada kentleşmenin negatif etkisini görüyoruz. Böylece kentler kendi sıcaklıklarını oluşturuyor. Asfalt ve beton gibi yapay malzemeler bunda etkili oluyor. Sanayileşmenin de bunun üzerinde etkisi oluyor. Kentleşme ile doğal alanları değiştirip yapay sisteme ulaştığımız için daha fazla ısınma meydana geliyor. Normalde bir sıcak hava dalgası varken kentler bunu daha fazla hissediyor.

Avrupa'dan başlayacak olursak yüksek basınç hakimiyeti altındayız. Bu sistemlerde özellikle güneş ışınları çok daha fazlasıyla yer yüzüne ulaşır böylece yeri daha fazla ısıtır. Yer ısındığı için hava da ısınmaya başlıyor. Avrupa'da bunun etkisi var ve birkaç günden beri devam ediyor ve daha da devam edecek. Dünyanın diğer bölgelerine baktığımız zaman benzer bir basınç yapısı içerisinde olduğunu görüyoruz.

Özellikle orta enlemler Türkiye, Avrupa, Doğu'ya doğru gittiğimiz zaman Hindistan, Pakistan, Çin ve Japonya yeni benzer basınç koşulları var. Buralarda da yüksek sıcaklıklarla kaşı karşıyayız. Şu aşamada El-Nino ve Pasifik'te gerçekleşen bazı basınç hadiseleri var Onun etkisinden de bahsedebiliriz. Okyanus akıntılarının da sıcak havayı taşıdığını biliyoruz. Şu anda çok ekstrem bir meteotolojik koşul altındayız.

Dünya sıcaklığın toplu şekilde yaşandığı bir dönem olmadı. Bunlar çok karşılaştığımız konular değil. 1850 yılında başlayan meteorolojik kayıtlar var. Bu kayıtlar içerisinde şu anda ekstrem durumları yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde sıcaklıklar daha da artacak ve rekorları kıracak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 35°C

Az bulutlu

SAMSUN 29°C

Az bulutlu

TOKAT 33°C

Az bulutlu

TRABZON 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 30°C

Parçalı bulutlu

KARS 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 40°C

Az bulutlu ve açık

URFA 43°C

Az bulutlu ve açık

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