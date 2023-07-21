DÜNYA KAVRULUYOR! Dünya ve Türkiye’de tarihi rekor! Yeni dalga özellikle o bölgeleri etkileyecek! Marmara, Ege...

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kars ve Ardahan çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil'in canlı yayında anlattıkları:

Özellikle 3-10 Temmuz haftasında çok ciddi bir sıcaklık artışı söz konusu oldu. Ama bugünden 26 Temmuz'a kadar uzayacak dönem içerisinde yeni sıcak hava dalgaları bekliyoruz. Özellikle güneyde 45 dereceye kadar ulaşabilecek sıcaklıklar beklenebilir. Batı ve Güney bölgelerimiz bu anlamda ciddi risk altında.