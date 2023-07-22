Valilik açıkladı: Tunceli’de 1 günlük yasak

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması,