Küllerinden doğan Vaniköy Camii’nin belgeseli kültür hazinemize eklendi

Kalyon Vakfı, "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile restorasyonunu üstlendiği Vaniköy Camii'ni mayıs ayında ibadete açmasının ardından, şimdi de caminin restorasyon sürecinin ele alındığı Vaniköy Camii Belgeseli'ni kıymetli bir dokümanter olarak ülkemizin kültür sanat hazinesine ekledi. Belgesel, 19 Temmuz Çarşamba saat 21.30'da TRT Belgesel'de ilk kez yayınlanırken, Kalyon Holding'in youTube kanalından da izlenebilecek.

Kasım 2020'de yaşanan yangında büyük bir kısmı yanan 358 yıllık Vaniköy Camii'ni, Kalyon Vakfı özenle yürüttüğü çalışmalar ile aslına en uygun şekilde hayata geçirdi. Çam kerestelerinin Dursunbey'den, meşe kerestelerinin Yenice'den, mermerlerinin Marmara Adası'ndan getirtilerek özgün malzemeler kullanılarak küllerinden doğan Vaniköy Camii'nin restorasyon sürecinin tüm ayrıntıları belgesel ile kayda alındı.

Vedat Atasoy'un yönetmenliğini, Yetkin Dikinciler'in anlatıcılığını yaptığı belgeselde; sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ve tarihçi, yazar ve rehber Saffet Emre Tonguç, Vaniköy Camii'nin tarihi önemini anlattı. Belgeselde, tarihçilerin yanı sıra mimarlardan kalem işi ustalarına, restoratörlerden şantiye şeflerine toplam 28 kişi yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çekimleri 4 ayda, kurgu sürecini de 3 ayda tamamlayan 15 kişilik ekip, belgeseli; 250 saat, 4K Ultra HD kalitesinde 5 ayrı mekânda ve 3 ayrı şehirde yaptığı çekimler sonucunda hazırladı.