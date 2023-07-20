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Adana'da ağır hasarlı 10 katlı bina yıkım sırasında çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Adana’da ağır hasarlı 10 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerde ağır hasar alan 10 katlı apartman, yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan Övgü Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sırasında 10 katlı bina aniden çöktü.

Bina, yolun karşısındaki kafenin bir bölümünün üzerine yıkıldı.

Moloz yığınıyla kaplanan yol da trafiğe kapandı.

Binanın çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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