Diyarbakır’da hasat başladı! Karpuzda rekor beklenti

"Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra Türkiye geliyor." diyen Su, Diyarbakır'ın bölgede en fazla karpuz üretiminin yapıldığı il olduğunu ifade etti.

Su, Tarım ve Orman Bakanlığının ilde karpuz üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ciddi projeler yürüttüğünü, bu sene de önemli bir projenin uygulandığını kaydetti.

Çiftçilere 115 bin 505 karpuz fidesi dağıtıldığını dile getiren Su, "Şimdi o fidelerin ürünlerini alıyoruz. Bu, yaklaşık 1 milyon 155 bin liralık bir projeydi. Bunun yüzde 75'ini çiftçilerimize hibe olarak verdik. Yüzde 25 de çiftçi katkısıyla gerçekleştirildi." dedi.