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Son dakika: Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Son dakika: Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını

Son dakika... Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tepe Mahallesi ormanlık alanında çıktı.

Ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale ediyor.

Çalışmalara vatandaşlar da destek oluyor.

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