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El Nino sıcakları ne kadar sürecek? SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Havalar ne zaman serinleyecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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El Nino sıcakları ne kadar sürecek? SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Havalar ne zaman serinleyecek?

"Sıcaklar ne zaman bitecek 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Türkiye'yi etkisi altına alan El Nino sıcakları, hakkında detaylar sorgulanıyor. Kavurucu çöl sıcaklarıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde havaların serinleyeceği tarih merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Uzmanlar, Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verdi. Peki, El Nino sıcakları ne kadar sürecek? İşte, cevabı...

"Havalar ne zaman düzelecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. El Nino sıcakları Avrupa, Çin ve Türkiye'de kavurucu sıcakları ortaya çıkarırken, Avrupa'da 46 dereceye kadar sıcaklıklar çıkmış durumda. Çöl sıcaklarının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK!

Türkiye genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlar, havaların serinleyece günü dört gözle bekliyor. Orta ve Doğu Karedeniz şehirlerinde kısa süreli de olsa aralıklı yağışlar yaşanacağı belirtilirken, yurdun geri kalan kısımlarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

METEOROLOJİ HAVA RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." ifadeleri yer alırken "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların artacağı tarih olarak 19.07.2023 saat.12.00 olarak belirtilirken, biteceği tarihin 24.07.2023 16.00 olduğu açıklandı.

EL NİNO ETKİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

El Nino etkisinin ne zaman biteceği bilinmiyor. 3 yıllık La Nina etkisi bitmesiyle okyanus sularını ısıtan El Nino'nun 5 yıl içinde küresel ekonomiye 3 trilyon dolar zarar vereceği tahmin ediliyor.

20 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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