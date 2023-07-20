El Nino sıcakları ne kadar sürecek? SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Havalar ne zaman serinleyecek?

METEOROLOJİ HAVA RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." ifadeleri yer alırken "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların artacağı tarih olarak 19.07.2023 saat.12.00 olarak belirtilirken, biteceği tarihin 24.07.2023 16.00 olduğu açıklandı.