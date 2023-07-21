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Ege Denizi'nde gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Ege Denizi’nde gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde saat 02.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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