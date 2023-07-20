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Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil birbirine girdi: 1'i bebek 8 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Muş’ta hafif ticari araç ile otomobil birbirine girdi: 1’i bebek 8 kişi yaralandı

Muş-Bingöl karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı kazada facia yaşandı. Kazada 1'i bebek 8 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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