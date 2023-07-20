Av yasağı kalktı balıklar tezgahlara dizildi! Çanakkale'de sardalyalar mangal için hazır
Çanakkale'de, temmuz ayının ortalarında yağ oranı zirveye çıkan sardalya boyuna göre, kilosu 120 TL ile 200 TL arasında satılıyor. Ayrıca 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trol balıkçılarının av yasağının kalkması, balık piyasasını hareketlendirdi.
Çanakkale Boğazı ile uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı devam ediyor. Ancak 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trol balıkçılarının av yasağı kalktı.
Bu sayede balık tezgahları eşitlendi. Sezonu 15 Haziran'da başlayan yağlı sardalyanın temmuz ortalarından itibaren yağ oranı zirveye ulaştı.
Çanakkale Balık Hali'nde yağlı sardalyanın kilosu boyuna göre, 120 TL ile 200 TL arasında satılıyor.
"SARDALYADA MANGAL SÖNDÜREN DEDİĞİMİZ ZAMAN"
Balıkhane esnafı Cemal Kartal, 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi'nin 6 mil açığında trollere av yasağının kalktığını hatırlatıp, "Tezgahlardaki mezgit, tekir, karides gibi balık çeşitlerimiz trollerden geliyor.
Bu biraz piyasayı aşağıya çekti. Balık piyasasında hareketlenme başladı. 2 çeşit balıkla tezgah açıyorduk. Şu an tezgahta 15 çeşit balığımız var. Yağlı sardalyamız gene ilk sırada.
Balıkhane esnafı Volkan Kaşıkçı ise "Sardalya şu an tam mangallık. Hiç temizlemeden asma yaprağına sarılıp da pişirilebilir. Şu an sardalyaya talep fazla ama fiyatlar yüksek olduğu için alanlar biraz da dertli" diye konuştu.
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