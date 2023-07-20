Av yasağı kalktı balıklar tezgahlara dizildi! Çanakkale’de sardalyalar mangal için hazır

Halkımızı sardalya yemeğe davet ediyorum. Sardalya 1,5 aydır yağlı ama şu an yağ oranı zirvede. Şu an mangal söndüren cinsten dediğimiz zaman. Tezgahta iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalyamız var. Fiyatı da çok uygun; 150 ile 200 lira arasında satıyoruz" dedi.