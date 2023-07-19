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Üniversitelilere özel spor merkezi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Üniversitelilere özel spor merkezi

Spor kenti Bursa hedefiyle yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir spor merkezi kazandırıyor.

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