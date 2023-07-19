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Akçalar’a futbol sahası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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Akçalar’a futbol sahası

Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini de nakdi katkıların yanı sıra yeni tesislerle de desteklemeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Akçalar Mahallesi’ne de futbol sahası kazandırılıyor.

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