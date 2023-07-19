İstanbul'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. Yangın ihbarına giden bir itfaiye aracı lastiğinin patlaması sebebiyle devrildi. 5 itfaiyecinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul'da yaşanan kaza, Pendik ilçesine bağlı Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 12.45 sularında meydana geldi. İddiaya göre yangın ihbarı üzerine hareket eden itfaiye aracı, Dedepaşa Caddesi üzerinde lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.
Ters dönen itfaiye aracında bulunan ekip amiri Muhammer Göl, kaptan Samet Baş, Mustafa Koç, Metin Akbaş ve Mehmet Furkan Çakmak hafif yaralandı.
Yaralı itfaiyecilerden biri itfaiye aracından kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı itfaiyeciler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yol üzerinde polis tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye aracının devrildiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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