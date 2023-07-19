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Tokat'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Tokat’ta HES göletinde erkek cesedi bulundu!

Tokat’ta hidroelektrik santralinin göletinde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla yaptığı çalışmayla cesedi sudan çıkardı. Ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinin göletinde saat 10.30 sularında erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Hizmetleri'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla yaptığı çalışmayla cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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