Gaziantep’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2'si askeri olmak üzere 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı, 9 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 160 personel ile yangına müdahale ediliyor.